В Курске началось строительство низководных мостов
Их возведут в Стрелецкой
В Курске возведут три мостаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Строительство трех низководных мостов в районе Стрелецкой слободы в областном центре будет осуществлять понтонно-мостовая бригада инженерных войск Минобороны РФ, сообщил в администрации региона.
Бригада дислоцируется во Владимирской области. Место для тсроительства - Стрелецкая слобода - выбрано не случайно, именно здесь ежегодно приходится пик паводка.
2 августа была забита первая свая.
ИСТОЧНИК KP.RU