2019-08-02T13:54:56+03:00
Экономика

В Курске началось строительство низководных мостов

Их возведут в Стрелецкой
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске возведут три мостаВ Курске возведут три мостаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Строительство трех низководных мостов в районе Стрелецкой слободы в областном центре будет осуществлять понтонно-мостовая бригада инженерных войск Минобороны РФ, сообщил в администрации региона.

Бригада дислоцируется во Владимирской области. Место для тсроительства - Стрелецкая слобода - выбрано не случайно, именно здесь ежегодно приходится пик паводка.

2 августа была забита первая свая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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