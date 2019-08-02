ДТП под Курском: 19-летний водитель погиб, еще двое пострадали

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-02T12:32:13+03:00

В ДТП столкнулись на встречке два ВАЗа Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Авария произошла 1 августа примерно в 23:20. 39-летний водитель ВАЗ-21140 ехал на восьмом километре автодороги «Глушково-ст.Глушково», со стороны Глушково в сторону станции Глушково.

По пути по предварительным данным он выехал на полосу встречного движения, в результате чего авто влетело в ВАЗ-21103, за рулем которого был 19-летний.

В ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21103 скончался на месте, водитель и 28-летний пассажир ВАЗ-21140 получили травмы, сообщили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU