Жителей курских аварийных общежитий переселят в новостройки

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-02T12:12:28+03:00

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Речь идет прежде всего о жителях аварийных домов 2-го Промышленного переулка Курска. Как сообщили в администрации региона, их в ближайшее время экстренно расселят. Гражданам предоставят новые квартиры в микрорайоне Северный. Жеребьевка пройдет уже 3 августа.

Семь бывших общежитий вошли в программу переселения.

- Проведена сложная работа с Фондом капремонта РФ, мы подписали соглашение на форуме в Сочи в феврале. Потом провели переговоры в Санкт-Петербурге на ПМЭФ, состоялось несколько совещаний в Правительстве РФ, Министерстве строительства РФ. В результате из резервного фонда Правительства дополнительно в этом году выделены финансовые средства, - пояснили местные власти жителям микрорайона.

Всего на расселение дополнительно перечислят более 300 миллионов рублей из федерального бюджета. До конца года расселят 12 аварийных домов. В их числе семь бывших общежитий, расположенных по адресам: Промышленный переулок, 3 и 3-а, 2-й Промышленный переулок 4, 4-а и 6, а также улица Менделеева, 1/5 и 5. Износ зданий приближается к ста процентам.

ИСТОЧНИК KP.RU