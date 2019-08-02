2019-08-02T12:12:28+03:00
Экономика

Жителей курских аварийных общежитий переселят в новостройки

Всего новое жилье получат более 500 курян
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Жители общежитий получат новое жильеЖители общежитий получат новое жильеФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Речь идет прежде всего о жителях аварийных домов 2-го Промышленного переулка Курска. Как сообщили в администрации региона, их в ближайшее время экстренно расселят. Гражданам предоставят новые квартиры в микрорайоне Северный. Жеребьевка пройдет уже 3 августа.

Семь бывших общежитий вошли в программу переселения.

- Проведена сложная работа с Фондом капремонта РФ, мы подписали соглашение на форуме в Сочи в феврале. Потом провели переговоры в Санкт-Петербурге на ПМЭФ, состоялось несколько совещаний в Правительстве РФ, Министерстве строительства РФ. В результате из резервного фонда Правительства дополнительно в этом году выделены финансовые средства, - пояснили местные власти жителям микрорайона.

Всего на расселение дополнительно перечислят более 300 миллионов рублей из федерального бюджета. До конца года расселят 12 аварийных домов. В их числе семь бывших общежитий, расположенных по адресам: Промышленный переулок, 3 и 3-а, 2-й Промышленный переулок 4, 4-а и 6, а также улица Менделеева, 1/5 и 5. Износ зданий приближается к ста процентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске отметили годовщину образования УМВД: выставка ретро-автомобилей и показательные выступления
В Курске началось строительство низководных мостов
В Курске разыскивают очевидцев ДТП на проспекте Дружбы
ДТП под Курском: 19-летний водитель погиб, еще двое пострадали
Курянам на сутки приостановят подачу газа
Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом
Под Курском сгорел гараж
В Курске будут отключать свет
«России нужен демографический прорыв»
В Курске пройдут медовые ярмарки
Оплатить проезд в Курске теперь можно картой
В Курске открыли памятный знак железнодорожникам
Под Курском полицейский отказался от взятки
Курянин воровал из магазинов электроники игровые диски
В Курской области установился второй класс пожарной опасности
Курский камерный оркестр даст концерт на Боевой даче
Курский театр кукол переехал в Дом культуры железнодорожников
В ДТП под Курском ранен 15-летний парень
Взрослую и детскую стоматологические поликлиники Курска планируют объединить
Куряне завоевали четыре «золота» на международном турнире по айкидо