2019-08-02T10:18:47+03:00
Общество

Под Курском сгорел гараж

По данным МЧС пострадавших нет
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел ночьюПожар произошел ночьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 03:43 2 августа в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в гараже по улице Слободская Щигров.

По данным МЧС ликвидировать пожар удалось в 03:56. Пострадавших нет.

В результате пожара в блочном гараже размером 25 "квадратов" огнем уничтожена кровля шиферная по деревянной обрешетке на всей площади.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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