«России нужен демографический прорыв»
О том, какие меры поддержки семей будут еще предприняты государством, рассказал спикер Курской областной Думы Николай Жеребилов
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24 июля Госдума РФ приняла закон о выплате детских пособий до трех лет. Теперь ежемесячные выплаты на детей смогут получать гораздо больше семей. Увеличится и сумма пособия. Ключевое же изменение – на выплаты смогут претендовать семьи, где доход на каждого не превышает двух прожиточных минимумов.
ИСТОЧНИК KP.RU