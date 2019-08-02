2019-08-02T08:45:38+03:00
Общество

«России нужен демографический прорыв»

О том, какие меры поддержки семей будут еще предприняты государством, рассказал спикер Курской областной Думы Николай Жеребилов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

24 июля Госдума РФ приняла закон о выплате детских пособий до трех лет. Теперь ежемесячные выплаты на детей смогут получать гораздо больше семей. Увеличится и сумма пособия. Ключевое же изменение – на выплаты смогут претендовать семьи, где доход на каждого не превышает двух прожиточных минимумов.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24