«России нужен демографический прорыв»

СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-02T08:45:38+03:00

О том, какие меры поддержки семей будут еще предприняты государством, рассказал спикер Курской областной Думы Николай Жеребилов

Изменить размер текста: A A

24 июля Госдума РФ приняла закон о выплате детских пособий до трех лет. Теперь ежемесячные выплаты на детей смогут получать гораздо больше семей. Увеличится и сумма пособия. Ключевое же изменение – на выплаты смогут претендовать семьи, где доход на каждого не превышает двух прожиточных минимумов.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU