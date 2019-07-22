Курянка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира
Курянка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапирах.
Чемпионат проходит в Будапеште. В финальном поединке Инна одержала победу над француженкой Полин Ранвье со счетом 15:11.
Для Инны Дериглазовой это пятое золото в карьере в рамках чемпионатов мира. Она также является обладательницей четырех золотых медалей чемпионатов Европы и олимпийской медали высшей пробы на играх 2016 года.
Как уже сообщала КП, рапирист курянин Дмитрий Жеребченко стал бронзовым призером чемпионата мира по фехтованию. В поединке за выход в финал личного первенства уступил сопернику из Франции Энзо Лефорту со счетом 7:15.
ИСТОЧНИК KP.RU