2019-07-22T12:43:44+03:00
Спорт

Курянка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира

Прославленная спортсменка одержала победу над француженкой Полин Ранвье со счетом 15:11
Ольга ДАНИЛОВА
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Инна одержала очередную победуИнна одержала очередную победуФото: из открытых источников
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Курянка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапирах.

Чемпионат проходит в Будапеште. В финальном поединке Инна одержала победу над француженкой Полин Ранвье со счетом 15:11.

Для Инны Дериглазовой это пятое золото в карьере в рамках чемпионатов мира. Она также является обладательницей четырех золотых медалей чемпионатов Европы и олимпийской медали высшей пробы на играх 2016 года.

Как уже сообщала КП, рапирист курянин Дмитрий Жеребченко стал бронзовым призером чемпионата мира по фехтованию. В поединке за выход в финал личного первенства уступил сопернику из Франции Энзо Лефорту со счетом 7:15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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