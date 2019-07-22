Курянин стал бронзовым призером чемпионата мира по фехтованию
Дмитрий Жеребченко отличился в Будапеште
Курские спортсмены снова показали высокие результатыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Рапирист Дмитрий Жеребченко стал бронзовым призером чемпионата мира по фехтованию, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту. Чемпионат проходит в Будапеште.
Курский рапирист в поединке за выход в финал личного первенства уступил сопернику из Франции Энзо Лефорту со счетом 7:15. Отметим, что Дмитрий показал лучший результат в мужской сборной, одержав яркие победы на пути к медали.
Ранее курянка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапирах.
ИСТОЧНИК KP.RU