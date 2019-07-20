Курская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото в Будапеште

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-20T13:43:45+03:00

Для Инны Дериглазовой это пятое золото в карьере в рамках чемпионатов мира

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Курянка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Чемпионат проходит в Будапеште. В финальном поединке Инна одержала победу над француженкой Полин Ранвье со счетом 15:11.

Для Инны Дериглазовой это пятое золото в карьере в рамках чемпионатов мира. Она также является обладательницей четырех золотых медалей чемпионатов Европы и олимпийской медали высшей пробы на играх 2016 года.

С победой чемпионку поздравил врио губернатора Курской области Роман Старовойт: «Искренне поздравляю Инну и ее тренера Ильдара Мавлютова с триумфальной победой, которая стала ярким подтверждением упорства и профессионального мастерства. Желаю нашей спортсменке продолжать добиваться новых вершин! Инна, мы гордимся Вами!»

ИСТОЧНИК KP.RU