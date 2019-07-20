Курская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото в Будапеште
Курянка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Чемпионат проходит в Будапеште. В финальном поединке Инна одержала победу над француженкой Полин Ранвье со счетом 15:11.
Для Инны Дериглазовой это пятое золото в карьере в рамках чемпионатов мира. Она также является обладательницей четырех золотых медалей чемпионатов Европы и олимпийской медали высшей пробы на играх 2016 года.
С победой чемпионку поздравил врио губернатора Курской области Роман Старовойт: «Искренне поздравляю Инну и ее тренера Ильдара Мавлютова с триумфальной победой, которая стала ярким подтверждением упорства и профессионального мастерства. Желаю нашей спортсменке продолжать добиваться новых вершин! Инна, мы гордимся Вами!»
ИСТОЧНИК KP.RU