2019-07-18T11:14:13+03:00
Общество

В Курске продолжается борьба с уличной торговлей

Очередной рейд прошел в ЖД округе
Яна ШЕЛЕСТ
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На нарушителей тут же составляли актыНа нарушителей тут же составляли актыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Рейд по местам несанкционированной торговли прошел в Железнодорожном округе Курска. На Союзной и Краснознаменной уличные торговцы нередко торгуют овощами, фруктами, цветами и молочными продуктами.

На нарушителей тут же составляли акты и привлекали к административной ответственности. Всего с начала 2019 года в Курске рассмотрено 136 протоколов по статье «Торговля в неустановленных местах».

4 июля совместный рейд, направленный на пресечение деятельности граждан, незаконно торгующих товарами и продуктами, провели в микрорайоне КЗТЗ сотрудники администрации Сеймского округа и Сеймского отдела полиции. Всего было составлено девять протоколов по статье о торговле в неустановленных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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