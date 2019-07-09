2019-07-09T11:27:40+03:00
Общество

В Курске прошли рейды по местам несанкционированной торговли

Было составлено 13 протоколов
Яна ШЕЛЕСТ
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В отношении торговцев составили протоколыВ отношении торговцев составили протоколы
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4 июля совместный рейд, направленный на пресечение деятельности граждан, незаконно торгующих товарами и продуктами, провели в микрорайоне КЗТЗ сотрудники администрации Сеймского округа и Сеймского отдела полиции. Всего было составлено девять протоколов по статье о торговле в неустановленных местах.

5 июля сотрудники администрации Центрального округа и комитета экологической безопасности провели рейд по пресечению несанкционированной торговли и наведению санитарного порядка на проспекте Дружбы, 11, 13, которое облюбовали торговцы. Было составлено два протокола по санитарному состоянию территории и два – по организации незаконной торговли.

— За последние полгода сотрудники отдела по развитию потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Центрального округа составили 247 протоколов, из них только по Северо-западному микрорайону – 115, - сообщил заместитель главы окружной администрации Олег Касаткин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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