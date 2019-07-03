2019-07-03T10:57:01+03:00
Звезды

В Курске отметят День любви, семьи и верности

В городе пройдут праздничные мероприятия
Яна ШЕЛЕСТ
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Гостей познакомят с историей праздника, покажут им музыкальные и поэтические номераГостей познакомят с историей праздника, покажут им музыкальные и поэтические номераФото: Яна ШЕЛЕСТ
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8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В Курске пройдут праздничные мероприятия, в том числе тематические встречи в «Летних парках чтения»:

3 июля в 17.00 – в парк Героев Гражданской войны;

4 июля в 11.00 – в парк им. Ф.Э. Дзержинского;

4 июля в 17.00 – в сквер на площади им. К.К. Рокоссовского.

Гостей познакомят с историей праздника, покажут им музыкальные и поэтические номера. В парках пройдут интерактивные тематические конкурсы, викторины, различные мастер-классы. Будут работать тематические читательские фотозоны и свободный микрофон. Читатели смогут обменяться книгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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