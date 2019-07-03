В Курске отметят День любви, семьи и верности
В городе пройдут праздничные мероприятия
Гостей познакомят с историей праздника, покажут им музыкальные и поэтические номераФото: Яна ШЕЛЕСТ
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8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В Курске пройдут праздничные мероприятия, в том числе тематические встречи в «Летних парках чтения»:
3 июля в 17.00 – в парк Героев Гражданской войны;
4 июля в 11.00 – в парк им. Ф.Э. Дзержинского;
4 июля в 17.00 – в сквер на площади им. К.К. Рокоссовского.
Гостей познакомят с историей праздника, покажут им музыкальные и поэтические номера. В парках пройдут интерактивные тематические конкурсы, викторины, различные мастер-классы. Будут работать тематические читательские фотозоны и свободный микрофон. Читатели смогут обменяться книгами.
ИСТОЧНИК KP.RU