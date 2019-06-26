В Курске проходит круглый стол "Цифровые преобразования в АПК"

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-26T14:58:07+03:00

В работе форума примут участие более двух тысяч человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В рамках VIII Среднерусского экономического форума проходит круглый стол «Цифровые преобразования в АПК. Цифра как важнейший инструмент перехода на «зеленое» сельское хозяйство». В нем принимают участие представители Минсельхоза России, администрации Курской области, Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, регионального Управления ветеринарии, аграрии, предприниматели, сотрудники научно-исследовательских институтов. Модерирует мероприятие редакционный директор проекта «Агроинвестор» Николай Лычёв.

По словам заместителя губернатора Курской области Алексея Золотарева, благодаря применению цифровых технологий в регионе удалось увеличить по некоторым направлениям производительность труда в разы, а экономическую эффективность – на 30-40%. Причем важно, что цифровизация затрагивает не только крупные агрохолдинги, но и фермерские хозяйства, позволяя им оставаться конкурентоспособными. В частности, речь идет о системах спутниковых навигационных технологий для мониторинга транспортных средств и сельскохозяйственной техники.

В формате митапа участники обсудят, как ИКТ-технологии могут способствовать развитию среднего и малого бизнеса в АПК в условиях роста агропромышленного капитала. По мнению независимого консультанта в области цифровой экономики (Москва) Амирана Кашелавы, сейчас в рамках цифровых платформ появляются новые возможности построения бизнеса, реализации экономических связей, которых не существовало ранее, и они доступны для малых предприятий в том числе.

Что касается применения электронных систем, то в курском регионе ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольную Госветслужбе продукцию оформляются в электронном виде в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». На территориях, обслуживаемых ОБУ «Курская городская СББЖ» и ОБУ «СББЖ Беловского района», вводятся пилотные проекты по использованию автоматизированной системы учета и регистрации сельскохозяйственных животных «REGAGRO». Это позволит создать единую базу данных о владельце и животных с присвоением им уникального номера.

Важным вопросом для обеспечения устойчивого внедрения современных цифровых технологий в сферу АПК является подготовка ИT-специалистов.

Необходимо не только повышение квалификации действующих специалистов, но и открытие в аграрных вузах специальности по подготовке специалистов в сфере цифровых технологий для агропромышленного комплекса.

VIII Среднерусский экономический форум проходит в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ – «Цифровой регион». Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.

Официальный партнер форума – АО «ХК «Металлоинвест», стратегический партнер форума – ПАО «Ростелеком», генеральный партнер форума – строительная компания «Инстеп».

В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU