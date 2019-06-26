Значимость цифровой трансформации финансовых рынков обозначили на СЭФ в Курске

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-26T13:43:17+03:00

Речь в ходе круглого стал шла о значимости информационной безопасности, способах и условиях защиты от киберпреступлений

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Эксперты Банка России в области информационной безопасности, стратегического развития финансового рынка, защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг, представители областных ведомств и организаций в рамках круглого стола на Среднерусском экономическом форуме обсудили основные направления трансформации финансовых рынков и их влияние на повышение уровня жизни населения.

"Одна из основных целей цифровой трансформации финансовых рынков - повышение уровня доступности финансовых услуг, - рассказал управляющий курским отделением Банка России Евгений Овсянников. - Банк России создает все условия для быстрого и эффективного внедрения информационных технологий в финансовый и нефинансовый сектора экономики. Ориентированность на клиента, удобство пользования повышает уровень доверия у населения к информационным технологиям. Для нас на сегодня важно обеспечить доступ к современным финансовым инструментам малонаселенным и отдаленным районам, а также повысить качество доступа и скорость обслуживания в интернете".

Речь в ходе круглого стал шла о значимости информационной безопасности, способах и условиях защиты от киберпреступлений, правилах кибергигиены и методах защиты, которые предлагает Банк России. "Каналы обслуживания клиентов все больше уходят в дистанционные и появляются риски, связанные не только с хищением денежных средств, но и с нарушением работоспособности сервиса. Безусловно мы уделяем повышенное внимание этим вопросам, - рассказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. - Не останавливаемся только на выпуске нормативных документов и контроле за деятельностью кредитно-финансовых организаций. У нас действует центр мониторинга реагирования на компьютерные атаки, в задачи которого входит, в том числе предоставление рекомендаций по предотвращению серьезных проблем, связанных с риском хищения средств у граждан и ориентация кредитно-финансовых организаций на исправление этих проблем".

В настоящее время основным условием развития финансового рынка стало внедрение цифровых технологий. На круглом столе была презентована новая цифровая платформа Банка России - Макретплейс. Цель проекта — организация системы дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов и регистрации финансовых сделок.

"Макретплейс" позволит широкому кругу финансовых институтов предоставлять услуги в цифровой сфере, расширить географическое покрытие и клиентскую базу. С помощью проекта мы формируем предпосылки для развития конкурентной среды и оптимизации сервисов. В конечном итоге население сможет получать качественный финансовый продукт в режиме 24/7", - рассказал советник руководителя службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг Банка России Алексей Орлов.

Участники круглого стола определили, что цифровизация, кибербезопасность и финансовое просвещение являются основными условиями успешной и своевременной цифровой трансформации финансовых рынков.

ИСТОЧНИК KP.RU