2019-06-20T11:30:20+03:00
Общество

Курян предупреждают об опасности Курчатовского «моря»

С начала купального сезона здесь утонули два человека
Яна ШЕЛЕСТ
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Глубина в некоторых местах достигает 17 метровГлубина в некоторых местах достигает 17 метров
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В Курской области с начала июня стоит жаркая погода. Столбик термометра нередко поднимается выше 30 градусов. Многие куряне отправляются к берегам озер и рек. Одним из любимых водоемов является Курчатовское «море». Вода там чистая, береговая линия большая. А само водохранилище расположено всего в 37 км от Курска.

С начала купального сезона в Курчатове утонули уже два человека, один из которых несовершеннолетний ребенок. Управление по делам ГО и ЧС совместно с Администрацией города Курчатова обращается к курянам и напоминает, водохранилище – охладитель Курской АЭС площадью более 20 квадратных километров, который используется для технических нужд электростанции.

Глубина в некоторых местах достигает 17 метров. Дно имеет неровный рельеф, присутствуют подводные течения. Нередко возникает водоворот в месте, где в дне имеется глубокая яма. Поэтому купаться можно только на оборудованном пляже, где дежурят спасатели. В Курчатове это пляж «Бриз», который работает в 4-м микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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