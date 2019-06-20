Рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-20T10:38:22+03:00

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«В нашей стране социальная инженерия продолжает, к сожалению, рост. Пока в России не удалось остановить рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Мы фиксируем рост от 4% до 6% рост „социального“ мошенничества в месяц», — заявил он.

Также Кузнецов отметил, что более 80% случаев мошенничества в РФ совершается при помощи методов социальной инженерии. Про этом сейчас в основном таким атакам подвержены люди в возрасте 25-35 лет, а в 75% случаев жертвы сами переводят деньги. Помимо этого, зампред ПАО Сбербанк отметил рост открытия офисными работниками фишинговых писем. «Этот тренд сохраняется с ростом 1-2% примерно за квартал. Это означает, что сейчас более 30% офисных работников смело открывают фишинговые письма», — добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU