2019-06-18T15:00:59+03:00
Политика

Партия «зеленых» выдвинула своего кандидата в губернаторы Курской области

За главный пост региона поборется Татьяна Черникова
Яна ШЕЛЕСТ
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Период выдвижения кандидатов на выборах главы региона продлится до 11 июля 2019 годаПериод выдвижения кандидатов на выборах главы региона продлится до 11 июля 2019 года
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17 июня 2019 года на конференции регионального отделения Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» тайным голосованием кандидатом на должность Губернатора Курской области выдвинли Татьяну Черникову, директора компании «Тренд».

Избирком принял у кандидата пакет документов в рамках процедуры выдвижения. А на заседании 18 июня 2019 года было принято решение зарегистрировать уполномоченного представителя партии, а также дано разрешение на открытие специального счета кандидата для финансирования предвыборной деятельности.

Следующим шагом является сбор подписей депутатов представительных органов и (или) избранных на прямых выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата.

Напомним, что 13 июня 2019 года, в Избирательную комиссию Курской области поступили документы о выдвижении кандидата партии «Единая Россия» Романа Старовойта, временно исполняющего обязанности Губернатора Курской области.

Период выдвижения кандидатов на выборах главы региона продлится до 11 июля 2019 года. Документы для регистрации кандидатов должны быть представлены в Избирательную комиссию в срок не ранее 14 июля и не позднее 18.00 24 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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