«Единая Россия» выдвинула Романа Старовойта кандидатом в губернаторы Курской области

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-13T14:46:57+03:00

За Романа Старовойта проголосовали 229 из 257 человек

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На XXXI партийной конференции Курского регионального отделения «Единой России» делегаты большинством голосов определили кандидата на должность губернатора региона. За кандидатуру врио губернатора Курской области Романа Старовойта проголосовали 229 из 257 человек.

Кроме Старовойта, в бюллетень для тайного голосования вошли кандидатуры руководителя региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия», депутата Курской областной Думы Валерия Мелихова, депутатов Курского городского Собрания Вячеслава Хлопонина и Елены Цукановой.

«Сегодня на конференции мы определили кандидата на должность губернатора Курской области, который представит «Единую Россию» на выборах в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Хочу поблагодарить однопартийцев за прекрасно проведенные встречи с участниками предварительного голосования, за возможность услышать предложения и вопросы населения региона», - заявил секретарь Курского регионального отделения «Единой России» Владимир Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU