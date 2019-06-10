В Курске на Литовской водитель КамАЗа задавил пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-10T13:08:43+03:00

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8 июня примерно в 11.21 52-летний водитель КамАЗа ехал по улице Литовской в направлении Добролюбова. На пешеходном переходе напротив дома № 2а он наехал на 78-летнюю пенсионерку.

Женщина получила серьезные ранения и была доставлена в городскую клиническую больницу № 4, где впоследствии скончалась, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В этот же день вечером еще одно смертельное ДТП с участием пешехода произошло на улице Союзной. Попавшая под колеса маршрутки женщина скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU