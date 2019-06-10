2019-06-10T10:18:42+03:00
Происшествия

В Курске на Союзной водитель маршрутки насмерть сбил женщину

И скрылся с места ДТП
Яна ШЕЛЕСТ
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От полученных травм курянка скончалась на местеОт полученных травм курянка скончалась на местеФото: Из архива "КП"
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8 июня примерно в 21:54 на улице Союзной водитель маршрутного такси отъезжал от остановки «Полет» в сторону 1-й Агрегатной улицы и наехал на женщину. От полученных травм курянка скончалась на месте. Водитель с места ДТП уехал.

Полиция объявила план перехват. 40-летнего водителя маршрутки задержали по горячим следам сотрудники ДПС на улице Орловской. Он был трезв. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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