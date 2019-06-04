Дело с БТРами из Курска отправили в Москву

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-04T16:13:18+03:00

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В середине мая в Ленинском районном суде города Курска начали рассматривать дело о курьезном ДТП, произошедшем в городе 27 февраля 2019 года. Днем на улице Добролюбова легковые автомобили столкнулись с военной техникой.

БТРы из воинской части 11262 (РХБЗ), дислоцирующейся в центре Курска, двигались колонной. Между ними вклинились четыре легковушки. Один из бронетранспортеров неожиданно начал двигаться назад и придавил «Фольксваген Туарег», водитель и пассажир которого успели выскочить. Тот в свою очередь врезался в стоящий сзади ВАЗ-2014. Образовался «паровозик» из четырех автомобилей и двух БТРов. Нанесенный ущерб составил 1,2 миллиона рублей.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что ДТП произошло в результате вклинивания гражданских легковых автомобилей в организованную колонну военной техники, следовавшей по установленному маршруту в пункт постоянной дислокации.

Через некоторое в соцсетях появилось видео, в котором было видно, как военная колонна поворачивает с улицы Красной Армии на Добролюбова. При этом на зеленый сигнал светофора успели проехать только два БТРа, а затем загорелся красный.

В Ленинский районный суд города Курска поступили иски от пострадавших автовладельцев. 4 июня было вынесено определение о передаче иска в Хамовнический суд города Москвы для рассмотрения по подсудности, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU