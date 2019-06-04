В Курске на 50 лет Октября начался ремонт тепломагистрали

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-04T15:40:01+03:00

В ближайшие три дня специалисты завершат реконструкцию этого участка Фото: Из архива "КП"

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4 июня начался плановый ремонт ветхой тепломагистрали по ул. 50 лет Октября – Пучковка. Прошлой осенью энергетики устранили здесь два повреждения, заменив восемь метров трубопровода. В ближайшие три дня специалисты завершат реконструкцию этого участка и переложат оставшуюся изношенную магистраль.

На время ремонта будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам: - ул. 50 лет Октября, 120а, 165а, 165б, 167/1, 167/2 , 167\3, - пер. Бурцевский, 3в, 3г, 3д, 3е.

Напоминаем, что 4 по 7 июня в 69 жилых домах и нескольких социальных учреждений, расположенных в центре города, отключили горячую воду. «Квадра» проводит испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU