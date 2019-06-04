В Курске 69 домов останутся без горячей воды
С 4 по 7 июня «Квадра» проведет гидравлические испытания
Теплосетевая компания впервые проводит испытания при помощи автоматизированного опрессовочного мобильного центра
Изменить размер текста:
С 4 по 7 июня в 69 жилых домах и нескольких социальных учреждений по ул. Бочарова, Дзержинского, 50 лет Октября, Красной Армии, Овечкина, Чернышевского, Большевиков, Павлуновского, Ломоносова, Запольная, Скорятина, Звездная, Зеленая и Энгельса отключат горячую воду.
Теплосетевая компания впервые проведет испытания при помощи автоматизированного опрессовочного мобильного центра (АОМЦ).
«В дальнейшем эти районы не будут участвовать в традиционных испытаниях теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ СЗР, которые пройдут с 18 июня по 1 июля – а значит, воду там отключать не будут», - сообщили в «Квадре».
ИСТОЧНИК KP.RU