2019-06-04T12:13:57+03:00
Недвижимость

В Курске 69 домов останутся без горячей воды

С 4 по 7 июня «Квадра» проведет гидравлические испытания
Яна ШЕЛЕСТ
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Теплосетевая компания впервые проводит испытания при помощи автоматизированного опрессовочного мобильного центраТеплосетевая компания впервые проводит испытания при помощи автоматизированного опрессовочного мобильного центра
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С 4 по 7 июня в 69 жилых домах и нескольких социальных учреждений по ул. Бочарова, Дзержинского, 50 лет Октября, Красной Армии, Овечкина, Чернышевского, Большевиков, Павлуновского, Ломоносова, Запольная, Скорятина, Звездная, Зеленая и Энгельса отключат горячую воду.

Теплосетевая компания впервые проведет испытания при помощи автоматизированного опрессовочного мобильного центра (АОМЦ).

«В дальнейшем эти районы не будут участвовать в традиционных испытаниях теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ СЗР, которые пройдут с 18 июня по 1 июля – а значит, воду там отключать не будут», - сообщили в «Квадре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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