Денис Скребец: «Здоровый образ жизни – неотъемлемая часть успешного человека»

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-01T12:23:59+03:00

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1 июня в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик» собрались тысячи любителей бега, чтобы проверить свои силы. «Зеленый Марафон» Сбербанка привлек спортивно провести выходные, как профессиональных легкоатлетов, так и множество воронежцев, которые просто любят активный образ жизни.

– Традиционно прихожу с семьей. Это уже наш восьмой «Зеленый Марафон» Сбербанка. Старший сын в очередной раз будет принимать участие в детском забеге. Соответственно после уже всей семьей побежим основную дистанцию, – отметил Денис Скребец, заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка - управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанка. – В этом году у нас уже была подготовка в виде Сбербанкиады: мы получили заряд бодрости. Коллеги все больше и больше занимаются спортом. Сегодня я действительно вижу отклик - намного больше участников, чем в прошлом году. Наша ключевая идея – воспитание цельной и гармоничной личности, как с духовной точки зрения, так и со спортивной. Мы реализуем множество социальных проектов, в том числе и спортивных. Здоровый образ жизни – является неотъемлемой частью успешного человека в современном мире. Спорт помогает не только чувствовать себя великолепно, но и эффективно работать и достигать существенных результатов в любой сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU