2019-05-30T13:57:06+03:00
Общество

Курские археологи обнаружили уникальные находки

Раскопки проводились на трех участках
Яна ШЕЛЕСТ
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Археологи обнаружили несколько десятков памятников культурного наследияАрхеологи обнаружили несколько десятков памятников культурного наследия
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В КГУ прошла пресс-конференция, на которой научные сотрудники НИИ археологии юго-востока Руси представили результаты своей работы в экспедициях в 2018 году. Раскопки проводились на трех участках: Детинец – древнерусская крепость, сердце города; Верхний посад – примыкающая с севера к крепости городская застройка, и Нижний посад – древнее поселение на правом берегу реки Кур.

Археологи обнаружили несколько десятков памятников культурного наследия как древнерусского времени, так и XVII – XIX вв. Это разные монеты, украшения, стеклянные браслеты и рыболовные блесны.

Курский государственный университет участвует в различных программах развития региона. Один из проектов вуза связан с реновацией центра Курска. Исследования археологов КГУ помогут воссоздать облик города, придав ему черты исторической достоверности. Кроме того, результаты их работы позволят заполнить белые пятна истории России и Курского края.

Ранее «КП» сообщала, что близ села Беседино на Ратском городище археологи раскопали уникальную древнерусскую постройку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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