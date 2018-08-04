Курские археологи раскопали уникальную древнерусскую постройку

4 Авг. 18:25 2018-08-04T19:57:47+03:00

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Вдоль бескрайних заливных лугов, покрытых изумрудной зеленью холмов раскинулось Ратское городище. Один из крупнейших археологических комплексов IV–XIV веков расположен в Курском районе между деревнями Шеховцово и Городище, на правом берегу реки Рать. Первые поселения здесь появились ещё в IV-V вв до н.э.

Археологи обнаружили уникальный комплекс в начале XX века. Планомерно разведывая местность, поднимая пласт за пластом ученые выявили само городище, несколько селищ и могильник. C середины прошлого века началось изучение территории с проведением шурфовочных работ. В 1960 году уникальный комплекс взяли под охрану государства, как памятник археологии федерального значения.

В 2014 году после длительного перерыва архелогические работы возобновились. Удалось более четко установить границы селищ. Было найдено множество ценнейших артефактов.

Посредине возвышенность, похожая на перевернутую тарелкуФото: Яна ШЕЛЕСТ

Найденные находки говорят, что непосредственно в районе Курска во второй половине XIII-XIV веков проходил участок русско-ордынской границы. Ратское поселение представляло собой настоящий татарский город, подобный крымским и поволжским центрам Орды.

«Широко ты, Русь

По лицу земли,

В красе царственной

Развернулася!»

Только что завершилась летняя археологическая экспедиция студентов исторических факультетов Курского и Орловского государственного университетов. На одном из поселений был заложен раскоп площадью 100 квадратных метров. Несмотря на ужасную погоду – дождь лил практически каждый, они обнаружили поистине уникальные находки.

Полюбоваться на них мы решили своими глазами. От Курска городище недалеко, примерно 30 километров по воронежской трассе. Большая часть пути - хорошая дорога и километра полтора - грунтовка. Опасения были, конечно, три недели шел дождь, по суглинку проехать не так-то просто. Пару раз застряли средь хлебных полей, но проехали и, как говорится, не зря.

Дух захватывает от красотыФото: Яна ШЕЛЕСТ

Выехали на огромную поляну. Здесь целый палаточный лагерь со своей походной кухней и столовой. Местный повар напоил вкусным компотом из сухофруктов, показал свои владения и продовольственные запасы. Обедать не стали, не за тем приехали.

Здесь целый палаточный лагерь со своей походной кухней и столовойФото: Яна ШЕЛЕСТ

В деревянной беседке работают археологи, очень занятые делом люди, что-то пишут, считают и даже клеят. Мария Веретюшкина - младший научный сотрудник НИИ археологии Юго-Востока Руси КГУ. Я как-то по-другому представляла научных сотрудников, поэтому была приятно удивлена. Красивая и общительная девушка, в руках у нее настоящие артефакты. За месяц работы их обнаружили несколько десятков. Некоторые из находок относятся к VI-V векам до нашей эры.

— Самая ранняя находка – это наконечник скифской стрелы, сделанный из бронзы. Он прекрасно сохранился – рассказывает Мария.

— По находкам у нас из наиболее интересного был кистень с зарубками, довольно представительный. Можно предположить, что зарубки делались после каждого поверженного врага, - говорит Сергей Жаворонков, младший научный сотрудник НИИ археологии Юго-Востока Руси КГУ.

От бронзового века и до наших дней

— Находки относятся к разным эпохам. Здесь люди жили с бронзового века и до наших дней, поэтому разброс существенный, - поясняет ведущий научный сотрудник НИИ археологии Юго-Востока Руси Роман Рянский. — Преобладают материалы, предшествующие эпохи киевской Руси, так называемые роменско-боршевской культуры и древней Руси.

Роман показывает нам браслеты, пряслица, ключи, пряжку, наперсток, ременную накладку, ножичек, грузила, наконечники стрел, украшения и золотоордынские монеты:

Некоторые из находок относятся к VI-V векам до нашей эрыФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Стеклянные браслеты - это типичные древнерусские предметы. Пряслица, пряжки, ножи фигурировали и в роменский период, и в древнерусский. Лепное керамическое пряслице – это, скорее всего, роменское.

Подходим непосредственно к раскопу. Взору открывается невероятная красота. Вот она, матушка Русь! Широка, хороша! Дух захватывает от красоты.

Посредине возвышенность, похожая на перевернутую тарелку. То самое городище. За ней заросшая лесом речушка, деревня. Вдалеке видно немецкое кладбище.

Студенты перебирают каждую крупицуФото: Яна ШЕЛЕСТ

На раскопе студенты перебирают каждую крупицу. Заглянула вниз. Центральное место здесь занимает раскопанная древнерусская жилая постройка первой половины XII века. Уникальная находка!

Сергей показывает мне вход - от двери сохранились следы двух столбов. В полуземлянку ведут ступеньки, как бы приглашая погрузиться в быт наших предков. Слева зерновая яма – такие использовали для хранения продуктов. Справа – печь. Необычная.

— Печь довольно интересная. Она врезана в стенку жилища наподобие камина. Для наших краев это редкость. Как правило, печи были глинобитные, стояли отдельно от стены, - рассказывает Сергей.

Археологи также раскопали несколько хозяйственных ям, начиная от северянских ям и заканчивая ордынскими. Всего изучили около тридцати интересных объектов. Экспедиция оказалась довольно продуктивной. Но работы впереди еще много.

— Памятник здесь неординарный, большой, огромное поле деятельности для работ. Нам предстоит еще искать и искать, добавлять и добавлять, изучать. Работы будут продолжаться еще долго, - рассказала Мария.