СК начал проверку по факту гибели детей на пруду в Курской области

СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-24T16:24:37+03:00

Мальчик бросился в воду спасать сестру, но выбраться никому не удалось

Изменить размер текста: A A

Как сообщалось ранее, 22 мая в поселке Коренево произошла страшная трагедия. В местном пруду утонули двое детей – девятилетний мальчик со своей шестилетней сестрой. По данному факту Рыльский межрайонный следственный отдел незамедлительно организовал процессуальную проверку.

В ходе проверки следователи установили, что четверо малолетних детей без сопровождения взрослых приехали на велосипедах на пруд. Дети купались и бегали по бетонным плитам гидротехнического сооружения. Шестилетняя девочка оступилась и упала в водоем для сброса воды. Ее девятилетний брат прыгнул в воду, чтобы спасти малышку. Выбраться из воды им не удалось.

Оставшиеся на берегу дети рассказали о произошедшем охраннику АО «Рыбхоз «Сеймский», мужчина позвонил в полицию. На место ЧП вызвали спасателей. В районе плотины со шлюзами водолазы обнаружили детские тела.

Назначено проведение медицинской судебной экспертизы. В рамках проводимой проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета по Курской области в очередной раз предупреждает родителей о необходимости постоянного визуального контроля за ними в момент их нахождения на улице и на прогулке, обучения и периодического напоминания детям о правилах безопасности и поведения дома, на улице, в местах повышенной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU