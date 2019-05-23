Под Курском в пруду утонули двое маленьких детей

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-23T14:25:39+03:00

Дети находились на водохранилище без взрослых Фото: предоставлено пресс-службой

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22 мая трагедией закончился поход детей к пруду в Кореневском районе. 10-летний мальчик утонул вместе со своей 6-летней сестрой. Взрослых не было, сообщили в МЧС.

В шестом часу вечера от диспетчера ЕДДС Кореневского района Курской области в дежурную смену ЦУКС поступила информация о пропаже двух детей при купании в необорудованном месте в районе водосброса пруда рыбхоза «Сеймский» в селе Коренево - брата и сестры (2009 и 2013 годов рождения).

На место происшествия были направлены оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Кореневского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области.

Водолазы определили место поиска детей - водосброс пруда площадью 2400 квадратных метров, максимальная глубина водоема – до трех метров.

В результате проведения поисковых работ на дне обнаружены тела детей, сообщили в ведомстве.

Обстоятельства трагедии выясняются. Однако уже установлено, что дети находились на водоеме без присмотра взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU