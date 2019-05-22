В Администрации Курской области произошли кадровые изменения

СЕГОДНЯ 16:16 2019-05-22T16:16:33+03:00

Алексей Карнаушко и Валентин Богданов лишились приставки врио Фото: Из архива "КП"

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В Администрации Курской области произошли кадровые назначения. Назначен председатель регионального комитета по тарифам и ценам. Им стал Алексей Владимирович Карнаушко.

На должность начальника архивного управления Курской области назначен Валентин Леонидович Богданов. Ранее они занимали свои должности с приставкой врио.

ИСТОЧНИК KP.RU