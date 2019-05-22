В Администрации Курской области произошли кадровые изменения
Алексей Карнаушко и Валентин Богданов лишились приставки врио
Алексей Карнаушко и Валентин Богданов лишились приставки вриоФото: Из архива "КП"
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В Администрации Курской области произошли кадровые назначения. Назначен председатель регионального комитета по тарифам и ценам. Им стал Алексей Владимирович Карнаушко.
На должность начальника архивного управления Курской области назначен Валентин Леонидович Богданов. Ранее они занимали свои должности с приставкой врио.
ИСТОЧНИК KP.RU