В Курске случайный знакомый украл у женщины телефон и украшения

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-22T15:59:51+03:00

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Сотрудники Сеймского отдела полиции установили подозреваемого в краже ювелирных украшений и мобильного телефона у курянки. Женщина возвращалась ночью домой и познакомилась со случайным прохожим. Мужчина пошел ее провожать и предложил понести сумку.

Дойдя до дома, они попрощались. А потом женщина обнаружила, что из сумки пропали ювелирные украшения и дорогой телефон. Новый знакомый незаметно похитил ценные вещи, сообщили в УМВД по Курской области.

Его личность оперативники установили за сутки. Подозреваемый успел продать одно из ювелирных украшений. Остальные изъяли, после оценки их возвратят владелице. Ранее судимый мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU