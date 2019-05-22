2019-05-22T15:59:51+03:00
Происшествия

В Курске случайный знакомый украл у женщины телефон и украшения

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Новый знакомый незаметно похитил ценные вещиНовый знакомый незаметно похитил ценные вещиФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Сотрудники Сеймского отдела полиции установили подозреваемого в краже ювелирных украшений и мобильного телефона у курянки. Женщина возвращалась ночью домой и познакомилась со случайным прохожим. Мужчина пошел ее провожать и предложил понести сумку.

Дойдя до дома, они попрощались. А потом женщина обнаружила, что из сумки пропали ювелирные украшения и дорогой телефон. Новый знакомый незаметно похитил ценные вещи, сообщили в УМВД по Курской области.

Его личность оперативники установили за сутки. Подозреваемый успел продать одно из ювелирных украшений. Остальные изъяли, после оценки их возвратят владелице. Ранее судимый мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске открылась выставка «Славянские мотивы»
По Курску проедет «Трамвай-книгочей»
В Администрации Курской области произошли кадровые изменения
На Курскую область надвигается непогода
В Курске продавали просроченный алкоголь
МЧС не смогло спасти пса, на помощь пришли волонтеры: собаку вызволили из бетонного плена
В Курске на Бочарова прорвало теплосеть
Жители Сеймского округа Курска жалуются на едкий дым с предприятия
Курянин сломал нос полицейскому и попал в колонию
С начала года от клещей пострадали 829 курян
В Курске на улице Братской загорелся дом
В Курске пройдет праздник хорового пения
23 мая в Курске отключат воду
Малоимущие куряне получат компенсацию за покупку цифровой приставки
На гала-концерт "Соловьиной трели" в Курске можно будет пройти бесплатно
В Курске пройдет ярмарка вакансий для школьников
В Курской области проверяют пляжи
В курской мэрии откроется выставка рисунка
В Курской области в огне погибли два человека
В Курской области ЕГЭ будут сдавать около пяти тысяч выпускников
В Курскую область не пустили турецкие абрикосы
25 мая в Курске пройдет Велодень
И.о. главы Курска назначен Николай Цыбин
Роман Старовойт встретился с депутатами курского горсобрания