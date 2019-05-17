2019-05-17T16:18:58+03:00
Деловой Курск

Под Курском прошел тест-драйв сельхозтехники

Сельхозникам представили новые модели
Светлана ВОЛКОВА
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Собравшимся рассказали о положении в сельском хозяйстве регионаСобравшимся рассказали о положении в сельском хозяйстве регионаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Тест-драйв современной отечественной сельхозтехники прошел в Курском районе 17 мая. На мероприятии собрались руководители хозяйств ЦЧР, чиновники и дилеры.

О том, как идет оснащение хозяйств региона современной техникой рассказал Алексей Синицын, заместитель начальника управления растениеводства, механизации и охраны труда комитета агропромышленного комплекса Администрация Курской области:

Представители хозяйств смогли познакомиться с отечественными новинками Фото: Светлана ВОЛКОВА

Представители хозяйств смогли познакомиться с отечественными новинкамиФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Благодаря организованной работе хозяйств, в регионе успешно завершен сев яровых и посевные площади в этом году не уменьшаются, а по отдельным культурам даже увеличиваются. В основном это кукуруза на зерно и соя. По кукурузе на зерно в этом году посевные площади составили 140 тысяч гектаров, что выше уровня прошлого года на 18 тысяч гектар. По сое – 270 тысяч гектар, что выше прошлого года на 50 тысяч. Хозяйства, которые занимаются производством животноводческой продукции, активно включились в подготовку к заготовительным работам. В этом году кормовая группа составляет по области порядка 75 тысяч гектар.

Не так много времени осталось и до самой компании, это уборка зерновых культур, отметил представитель обладминистрации. И для всего этого комплекса мероприятий необходима сельскохозяйственная техника, оборудование, запчасти, сервис.

- В этом году работает на федеральном уровне ряд программ по приобретению сельхозтехники. Это, конечно же, «программа 1432», которая позволяет приобретать технику с 15-процентной скидкой. С начала года с учетом договоров 2018 года уже зарегистрировано и направлено в Москву на приобретение техники хозяйствами нашей области на сумму порядка 1,3 миллиарда рублей. Это почти 450 единиц техники. Реализуются и программы льготного кредитования. С начала года одобрено порядка 90 заявок Минсельхозом России от курских хозяйств на сумму 1,3 миллиарда рублей. Кредитных договоров заключено на сумму около 600 миллионов рублей с хозяйствами Курской области.

Совещание по сельсхозтехнике в Курском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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