2019-05-17T16:05:58+03:00
Общество

Отлавливать бродячих собак в Курске начнут с понедельника

С Дато Папуашвили контракт расторгнут
Яна ШЕЛЕСТ
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Ситуация с отловом бродячих животных в Курске так и не измениласьСитуация с отловом бродячих животных в Курске так и не измениласьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Ситуация с отловом бродячих животных в Курске остается напряженной. Город расторгнул контракт с индивидуальным предпринимателем Дато Папуашвили, который в марте выиграл тендер на отлов, в связи неисполнением обязательств по контракту.

Николай Цыбин, исполняющий обязанности главы города в прямом эфире 46ТВ рассказал, отлавливать бродячих собак начнут в ближайшие дни. «Мы нашли возможность, чтобы приступить к регулярному отлову уже с понедельника», — сказал он.

Также Николай Цыбин отметил, что город будет добиваться внесения ИП Папуашвили в список недобросовестных подрядчиков. Напомним, 11 февраля комитет ЖКХ Курска провел аукцион по определению подрядной организации на отлов и содержание безнадзорных животных в 2019 году. Победителем конкурса стала белгородская специализированная организация ООО «ЭкоСервис».

От участия в аукционе из-за технических неполадок отстранили предпринимателя-зоозащитника Дато Папуашвили. Он обратился в антимонопольный комитет. Результаты тендера отменили, повторный конкурс выиграл зоозащитник. С ним заключили договор, но ситуация с отловом бродячих животных в Курске так и не изменилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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