2019-05-14T17:08:25+03:00
Общество

Ситуация с отловом бродячих животных в Курске остается напряженной

Комитет ЖКХ Курска расторгает контракт с Дато Папуашвили
Яна ШЕЛЕСТ
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К отлову собак до сих пор никто не приступилК отлову собак до сих пор никто не приступилФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Ситуация с отловом бродячих животных в Курске остается напряженной. В мэрии сообщили, что предприниматель Дато Папашвили, выигравший в марте конкурс на выполнение данных работ, до сих пор к ним не приступил. В связи с неисполнением ИП Папуашвили Д.Ю. обязательств по контракту комитет ЖКХ Курска ведет претензионную работу по расторжению контракта с предпринимателем.

Напомним, 11 февраля комитет ЖКХ Курска провел электронный аукцион по определению подрядной организации на отлов и содержание безнадзорных животных в 2019 году. Победителем конкурса стала белгородская специализированная организация ООО «ЭкоСервис», уже осуществлявшая отлов бродячих собак в Курске в прошлом году.

От участия в аукционе из-за технических неполадок отстранили предпринимателя-зоозащитника Дато Папуашвили. Он обратился в антимонопольный комитет. Результаты тендера отменили, повторный конкурс выиграл зоозащитник. С ним заключили договор, но ситуация с отловом бродячих животных в Курске так и не изменилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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