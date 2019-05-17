2019-05-17T12:51:18+03:00
Общество

18 мая в Курске пройдут «Чистые игры»

Для участия необходимо зарегистрировать команду от 2 до 4 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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«Чистые игры» - командные соревнования по очистке территорий от мусора«Чистые игры» - командные соревнования по очистке территорий от мусораФото: Из архива "КП"
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18 мая в нескольких местах Курской области пройдут экологические квесты «Чистые игры». 25 мая состоится итоговая игра, в которой примут участие не только победители первого этапа, но и представители органов власти.

Участие в мероприятии бесплатное. Кроме победы на каждой игре, есть шанс стать лучшей командой России и получить главный приз - сертификат на авиабилеты на сумму в 40 тысяч рублей. Следить за ходом соревнований в режиме реального времени можно на сайте cleangames.ru. Для участия необходимо зарегистрировать команду от двух до четырех человек.

В Курске мероприятие состоится 18 мая с 11.00 до 16.00 на территории неподалеку от детского сада № 7 на проспекте ленинского Комсомола. Регистрация на игру 18 мая в Курске: https://cleangames.ru/events/cleangames46.

«Чистые игры» - командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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