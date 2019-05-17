2019-05-17T11:10:56+03:00
Общество

В Нововоронеже пройдет юбилейная XV-летняя Сбербанкиада

Восемь команд будут бороться за право подняться на пьедестал почета
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

17 мая на стадионе «Старт» в Нововоронеже прошло торжественное открытие XV-летней Сбербанкиады Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. В течение двух дней восемь команд, а это более 500 спортсменов, будут бороться за право подняться на пьедестал почета.

Традиция подобных корпоративных спортивных праздников была заложена еще в 2002 году. В этом году помимо сборных Белгородской, Орловской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей - в юбилейных соревнованиях принимают участие команда аппарата территориального банка и объединенная команда подразделения центрального подчинения банка.

Участники традиционно будут стараться проявить себя в мини-футболе, волейболе и баскетболе. Кроме того, офисные сотрудники смогут проявить себя в легкой атлетике, плавании, шахматах, настольном и большом теннисе, бадминтоне и даже кроссфите. Особенно зрелищными должны получиться командные соревнования по перетягиванию каната. Будет и свой конкурс для болельщиков - так что на стадионе «Старт» каждый сможет показать себя с лучшей стороны и получить яркие эмоции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отлавливать бродячих собак в Курске начнут с понедельника
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
В Курске у драмтеатра появится музыкальный фонтан
Курский рецидивист украл из ломбарда телефон
Роман Старовойт побывал в Кореневском районе
Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады
В ресторанах Курской области теперь можно заказать блюда из гастрономической карты
Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»
Под Курском на пожаре погиб 43-летний мужчина
18 мая в Курске пройдут «Чистые игры»
Под Курском 21-летний водитель сбил пешехода
В Курской области волонтеры помогли местным жителям привести в порядок братское захоронение
Владимир Салмин представил нового управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк
На «Зелёном Марафоне» готовятся установить рекорд России
25-летний житель Курска похищал автомобильные колеса
Под Курском ночью загорелся дом
Все три округа Курска останутся без света
В Курской области можно будет купить алкоголь только до десяти вечера
В Курске из-за ремонта прекратят подачу газа
В Курске посчитают соловьев
Курянина будут судить за издевательства над сыном
Курян приглашают послушать "Краски джаза"
Под Курском от урагана пострадали две многоэтажки и частные дома
Под Курском открыли ФОК