В Курской области волонтеры помогли местным жителям привести в порядок братское захоронение

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-17T10:51:43+03:00

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Ожесточенные бои шли в Курской области во время Великой Отечественной войны в сорок третьем. Куряне как никто другой дорожат памятью погибших в Курской битве – поддерживают в порядке мемориалы и памятники советским воинам, ухаживают за братскими могилами. К сожалению, не всем памятным местам удается уделить внимание – некоторые находятся в отдаление от Курска, на другие – не хватает средств и человеческих ресурсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU