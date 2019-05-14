2019-05-14T12:27:39+03:00
Звезды

Курянам расскажут о костюме и живописи начала прошлого века

В картинной галерее пройдет встреча с сотрудником Третьяковки
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне смогут послушать специалиста Третьяковской галереиКуряне смогут послушать специалиста Третьяковской галереиФото: Светлана ВОЛКОВА
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17 мая в 18.30 (Курск, ул. ул. Радищева, 85, выставочный зал Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки) пройдет лекция кандидата искусствоведения, заведующего отделом русского искусства XVIII – начала ХХ века Научно-исследовательского института Российской академии художеств, главного специалиста отдела живописи второй половины XIX – начала ХХ века Государственной Третьяковской галереи Светланы Усачевой.

Тема лекции: От историзма до модерна. Костюм в живописи второй половины XIX – начала XX века.

Телефон для справок и заказа билетов: 58-55-91

ИСТОЧНИК KP.RU

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