2019-05-14T09:39:25+03:00
Общество

Сбербанк и МегаФон запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте

Сбербанк и МегаФон заключили договор о сотрудничестве в рамках партнерского проекта кредитная бизнес-карта «Бизнес без купюр» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
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Увеличенный льготный период доступен клиентам Сбербанка, держателям кредитной бизнес-карты «Бизнес без купюр». Беспроцентный период увеличен с 50 дней до 65 дней при оплате в офисах компании МегаФон.

- Сотрудничество наших компаний позволяет предпринимателям совершать покупки и оплачивать услуги даже в случае отсутствия свободных денежных средств, - рассказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» ПАО Сбербанк Сергей Попов. - Предложенные нами условия помогут представителям малого бизнеса совершать необходимые покупки именно в том момент, когда им это нужно.

- Мы рады быть партнерами лидера банковской отрасли страны – Сбербанка, - прокомментировал заключение договора генеральный директор АО «МегаФон Ритейл» Кирилл Шибанов. - Уверены, что новая услуга и качественное предложение от гранда финансового сектора позволит бизнес-клиентам банка чувствовать себя уверенно и оплачивать услуги, используя услугу «Бизнес без купюр». Наш главный приоритет - качественный и надежный сервис, а широкая география присутствия наших салонов еще больше расширит возможности клиентов.

«МегаФон» стал первым партнером Сбербанка в этой программе среди компаний интегрированных цифровых коммуникаций. Воспользоваться услугой оплаты с увеличенным льготным периодом можно как в сети салонов связи МегаФона по всей стране, так и при осуществлении покупок по кредитной бизнес-карте в онлайн-магазине МегаФона по адресу https://shop.megafon.ru/.

Ранее аналогичные соглашения Сбербанк заключил с более чем 300 партнерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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