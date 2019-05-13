В курском «Светофоре» продавали небезопасные продукты

СЕГОДНЯ 16:41 2019-05-13T16:41:12+03:00

Арбитражный суд привлек компанию к административной ответственности Фото: Из архива "КП"

Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей

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В конце прошлого года сотрудники регионального Россельхознадзора провели внеплановую проверку ООО «Торгсервис 46». В ходе проверки инспекторы обнаружили в торговом зале магазина «Светофор» сомнительную мясную продукцию.

На суповых наборах и колбасных изделиях отсутствовала информация о дате выработки, сроках годности, условиях хранения и дате вскрытия упаковки. Также не было ветеринарных сопроводительных документов. Небезопасную продукцию сняли с реализации и утилизировали.

Арбитражный суд привлек компанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU