В курском «Светофоре» продавали небезопасные продукты
В конце прошлого года сотрудники регионального Россельхознадзора провели внеплановую проверку ООО «Торгсервис 46». В ходе проверки инспекторы обнаружили в торговом зале магазина «Светофор» сомнительную мясную продукцию.
На суповых наборах и колбасных изделиях отсутствовала информация о дате выработки, сроках годности, условиях хранения и дате вскрытия упаковки. Также не было ветеринарных сопроводительных документов. Небезопасную продукцию сняли с реализации и утилизировали.
Арбитражный суд привлек компанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU