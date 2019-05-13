СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-13T14:46:25+03:00

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Около 14 тысяч курян присоединились к акции «Зеленая весна», которая реализуется Неправительственным экологическим фондом имени Вернадского. В городах и районах Курской области прошли экологические и социально значимых мероприятия, в которых приняли участие 13700 человек и 154 организации. Куряне посадили более 2,5 тысяч деревьев и около 2840 цветов, убрали 20,3 тысяч кубометров мусора.

Для озеленения населенных пунктов лесхозы раздали три тысячи саженцев древесно-кустарниковых пород. Молодежная бригада волонтеров из Суджанского района очистила от мусора прибрежную зону реки Псел. В Курске в урочище «Крутой Лог» прошел экологический субботник.

В школах области прошли творческие конкурсы и экологические акции. Перед Днем Победы в регионе благоустроили памятники и мемориалы. В Поныровском районе высадили аллею «Герои-поныровцы», оказали помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU