2019-05-07T15:03:51+03:00
Общество

Курские лесники раздали более трех тысяч саженцев

Особым спросом пользовались декоративные кустарники
Яна ШЕЛЕСТ
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Особым спросом пользовались декоративные кустарникиОсобым спросом пользовались декоративные кустарникиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В рамках акции «Всероссийский день посадки леса» предприятия лесного хозяйства Курской области и специализированное учреждение «Лесопожарный центр» на безвозмездной основе раздали курянам более трех тысяч саженцев.

В лесохозяйственные предприятия обращались Администрации муниципальных районов, городов и сельских советов, школы, детские сады, больницы, санатории и просто жители региона, желающие озеленить и благоустроить территорию.

Особым спросом пользовались декоративные кустарники – спирея, кизильник, арония, снежноягодник, барбарис, немало раздали и древесных пород, таких как дуб красный, сосна, акация, клен, береза, рябина, тополь гибридный, сообщили в лесхозе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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