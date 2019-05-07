Курские лесники раздали более трех тысяч саженцев

СЕГОДНЯ 15:03 2019-05-07T15:03:51+03:00

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В рамках акции «Всероссийский день посадки леса» предприятия лесного хозяйства Курской области и специализированное учреждение «Лесопожарный центр» на безвозмездной основе раздали курянам более трех тысяч саженцев.

В лесохозяйственные предприятия обращались Администрации муниципальных районов, городов и сельских советов, школы, детские сады, больницы, санатории и просто жители региона, желающие озеленить и благоустроить территорию.

Особым спросом пользовались декоративные кустарники – спирея, кизильник, арония, снежноягодник, барбарис, немало раздали и древесных пород, таких как дуб красный, сосна, акация, клен, береза, рябина, тополь гибридный, сообщили в лесхозе.

ИСТОЧНИК KP.RU