В Курске перекроют улицу Красной Армии из-за ремонта теплосетей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-12T10:56:30+03:00

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Из-за ремонта тепловых сетей с 13 мая по 30 июня 2019 года в Курске перекроют движение всех видов транспорта по улице Красной Армии от пересечения с улицей Дружининской до пересечения с улицей Добролюбова.

Как сообщают активисты "Общественного транспорта Курска", на период этих ограничений МУП «Курскэлектротранс» организует движение троллейбусов по маршрутам №№ 2, 8 до Знаменского собора, а движение троллейбусов №№ 3, 7 временно закроется.

Перевозчики, независимо от форм собственности, будут осуществлять движение микроавтобусов по ул.Дзержинского при движении в сторону ул.Энгельса, ул.50 лет Октября и движение автобусов со стороны ул.Энгельса - по ул.Красной Армии, ул.Бочарова, ул.Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU