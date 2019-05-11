В Курске перевернулся «Фольксваген», погиб человек

СЕГОДНЯ 10:31 2019-05-11T10:31:10+03:00

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11 мая примерно в 6:20 водитель автомобиля «Фольксваген Туарег», по предварительным данным, ехал по улице Черняховского со стороны улицы Краснополянской в сторону Дубравы. Недалеко от дома № 100 он не справился с управлением, машина съехала в кювет, перелетела ров и перевернулась.

По факту ДТП возбуждено уголовное делоФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП 33-летний мужчина погиб на месте, 32-летние женщина и мужчина получили ранения, сообщили в УМВД по Курской области. По факту ДТП возбуждено уголовное дело в рамках расследования которого будет установлено, кто в момент аварии находился за рулем, а также все обстоятельства ДТП.

Еще одна серьезная авария со смертельным исходом произошла сегодня рано утром в Щигровском районе. Здесь в дерево врезался автомобиль «Фольксваген Пассат», погибли три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU