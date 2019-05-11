Под Курском «Пассат» врезался в дерево, погибли три человека

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-11T10:12:15+03:00

Водитель не справился с управлением Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Серьезное ДТП с тремя погибшими произошло 11 мая около часов утра на Щигровской трассе, сообщили в УМВД по Курской области. 36-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» с пассажирами выехал из деревни Крутое на автодорогу Курск – Щигры. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево

Водитель, 39-летний и 31-летний пассажир погибли на местеФото: УМВД России по Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 13 города Щигры, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель, 39-летний и 31-летний пассажир погибли на месте.

В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС – три человека и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU