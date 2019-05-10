2019-05-10T11:25:32+03:00
Происшествия

В Курск за ребенком, получившим химические ожоги, прилетел борт МЧС

Мальчика доставили в больницу Нижнего Новгорода
Яна ШЕЛЕСТ
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Ребенка доставили в «Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии»Ребенка доставили в «Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии»Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Борт МЧС России доставил пострадавшего ребенка из Курска для прохождения дальнейшего лечения в клинике Нижнего Новгорода. Как сообщалось ранее, одиннадцатилетний мальчик получил химические ожоги 5 мая. Ребенок нашел ампулу на территории заброшенного здания.

9 мая в 18.26 самолет МЧС России с медицинским модулем на борту приземлился в курском аэропорту. В 19.09 он вылетел в Нижний Новгород для госпитализации мальчика в Ожоговый центр при ФГБУ «Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии».

В течение всего авиарейса пострадавшего ребенка сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас»).

Оперативно предоставить борт удалось благодаря тесному взаимодействию ГУ МЧС России по Курской области и комитета здравоохранения региона. Роман Старовойт держит данную ситуацию на личном контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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