2019-05-08T16:03:42+03:00
Общество

Акция "КП-Курск": "Хочу домой!"

Дом ищут очаровательные щенки
Ольга ДАНИЛОВА
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Для щенков ищут добрые рукиДля щенков ищут добрые руки
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Курские волонтеры ищут дом для щенков.

Очаровательные девчонки "дворянской породы" в поисках добрых ручек. Щеночки здоровые, игривые, уже проявляют охранные качества.

- Щеночки из разных пометов, в возрасте от полутора до трех месяцев, мелкого и среднего телосложения. Часть девочек уже стерилизованы, часть будут по достижению возраста. Отдадим только в добрый дом! - поясняют активисты.

Малыши привиты

Малыши привиты

Животные обработаны от паразитов, привиты.

Возможна доставка по городу и области

Кристина 89308551668

Светлана 89191344046

ИСТОЧНИК KP.RU

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