Акция "КП-Курск": "Хочу домой!"
Дом ищут очаровательные щенки
Для щенков ищут добрые руки
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Курские волонтеры ищут дом для щенков.
Очаровательные девчонки "дворянской породы" в поисках добрых ручек. Щеночки здоровые, игривые, уже проявляют охранные качества.
- Щеночки из разных пометов, в возрасте от полутора до трех месяцев, мелкого и среднего телосложения. Часть девочек уже стерилизованы, часть будут по достижению возраста. Отдадим только в добрый дом! - поясняют активисты.
Малыши привиты
Животные обработаны от паразитов, привиты.
Возможна доставка по городу и области
Кристина 89308551668
Светлана 89191344046
ИСТОЧНИК KP.RU