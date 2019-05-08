Курян предупреждают о непогоде 9 Мая

СЕГОДНЯ 13:37 2019-05-08T13:37:04+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 8 мая до 21.00 9 мая будет облачно с прояснениями. Ночью умеренные, местами небольшие дожди, днем умеренные, в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах град. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 5-10, при грозе местами порывы 13-18 м/с. Температура: - по области ночью 10-15º, днем 18-23º, при прояснениях до 26º.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов), предупреждают в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU