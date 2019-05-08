В Курске установили "фронтовой кинотеатр"

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-08T12:40:03+03:00

Здесь бесплатно можно будет посмотреть кино и мультфильмы военной тематики

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В Дни праздника Победы Кинофонд развернет «Фронтовой кинотеатр» в Курске. В рамках нового проекта Комитета по культуре Курской области и Курского областного киновидеофонда в Курске пройдут тематические показы военных фильмов. Для проведения подобных акций на улицах города Курский кинофонд приобрел специализированную палатку для киносеансов.

В эти дни "Фронтовой кинотеатр" будет работать на площади перед ТЦ «Манеж»;

Время: 8 мая и 9 мая – с 12.00;

Репертуар: 8 мая в палатке можно посмотреть мультфильмы военно-исторической тематики, а 9 мая зрители окунутся в атмосферу легендарных советских кинокартин.

ИСТОЧНИК KP.RU