В Курске установили "фронтовой кинотеатр"
Здесь бесплатно можно будет посмотреть кино и мультфильмы военной тематики
"Фронтовой кинотеатр" работает у "Манежа"Фото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:
В Дни праздника Победы Кинофонд развернет «Фронтовой кинотеатр» в Курске. В рамках нового проекта Комитета по культуре Курской области и Курского областного киновидеофонда в Курске пройдут тематические показы военных фильмов. Для проведения подобных акций на улицах города Курский кинофонд приобрел специализированную палатку для киносеансов.
В эти дни "Фронтовой кинотеатр" будет работать на площади перед ТЦ «Манеж»;
Время: 8 мая и 9 мая – с 12.00;
Репертуар: 8 мая в палатке можно посмотреть мультфильмы военно-исторической тематики, а 9 мая зрители окунутся в атмосферу легендарных советских кинокартин.
ИСТОЧНИК KP.RU