В Курске закрыли нелегальный ломбард
Он работал под вывеской комиссионного магазина
Хозяев ломбарда оштрафовалиФото: Из архива КП.
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В Курске под вывеской комиссионного магазина работал нелегальный ломбард. Как показала проверка, фактически его работа заключалась в предоставлении людям на основании фиктивных договоров комиссии ювелирных изделий потребительских займов с процентной ставкой от 0,3% до 0,5% в сутки, рассказали в прокуратуре.
Таким образом комиссионный магазин, не имея на то законных оснований, работал как ломбард.
На основании постановления прокурора Курска хозяин ломбарда оштрафован на 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU