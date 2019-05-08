В Курске закрыли нелегальный ломбард

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-08T11:01:02+03:00

Он работал под вывеской комиссионного магазина

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В Курске под вывеской комиссионного магазина работал нелегальный ломбард. Как показала проверка, фактически его работа заключалась в предоставлении людям на основании фиктивных договоров комиссии ювелирных изделий потребительских займов с процентной ставкой от 0,3% до 0,5% в сутки, рассказали в прокуратуре.

Таким образом комиссионный магазин, не имея на то законных оснований, работал как ломбард.

На основании постановления прокурора Курска хозяин ломбарда оштрафован на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU