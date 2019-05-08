2019-05-08T11:01:02+03:00
Происшествия

В Курске закрыли нелегальный ломбард

Он работал под вывеской комиссионного магазина
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Хозяев ломбарда оштрафовалиХозяев ломбарда оштрафовалиФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В Курске под вывеской комиссионного магазина работал нелегальный ломбард. Как показала проверка, фактически его работа заключалась в предоставлении людям на основании фиктивных договоров комиссии ювелирных изделий потребительских займов с процентной ставкой от 0,3% до 0,5% в сутки, рассказали в прокуратуре.

Таким образом комиссионный магазин, не имея на то законных оснований, работал как ломбард.

На основании постановления прокурора Курска хозяин ломбарда оштрафован на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области пройдет неделя тестирования на ВИЧ
Пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо на призы героев Курской битвы
Курян предупреждают о непогоде 9 Мая
Путин наградил курского джазмена орденом Дружбы
В Курске установили "фронтовой кинотеатр"
Курский врио губернатора присоединится к забегу в рамках Петербургского экономического форума
Куряне примут участие в Петербургском международном экономическом форуме
Под Курском пройдет форум Союза садоводов России
9 мая в Курске перекроют движение
В Курске начинаются испытания тепловых сетей
Под Курском сгорел жилой дом и хозпостройка
Курские власти выделят родственникам погибших в авиакатастрофе миллион рублей
В Курском районе пройдет парад Победы
Коллектив ООО «Березка» в лице учредителя Юрия Сергеевича Борисова поздравляет всех со знаменательным и поистине всенародным праздником- Днем Победы!
Поздравление председателя Курской областной Думы Н. И. Жеребилова с Днем Победы
В Курске пройдет показ мод 1945 года
В 32-й школе Курска обрушился потолок
Под Курском высадят «Сад Победы»
Курские лесники раздали более трех тысяч саженцев
Житель Курска украл у новой знакомой 25 тысяч рублей
В состав жюри «Евровидения» вошли сестры Толмачевы из Курска
Под Курском обнаружили 134 артснаряда
За поврежденный автомобиль с комитета ЖКХ Курска взыскали 200 тысяч
8 мая в Курске перекроют движение транспорта
В Курске установят новые детские площадки
«Мираторг» вернул в сельхозоборот заброшенные земли
Ремонт южного подъезда к Курску завершат досрочно
Сбербанк развивает услугу сурдоперевода