Коллектив ООО «Березка» в лице учредителя Юрия Сергеевича Борисова поздравляет всех со знаменательным и поистине всенародным праздником- Днем Победы!
С праздником всех, кто прошел войну, кто знает о ней не понаслышке. Низкий поклон вам!
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С праздником всех, кто родился в мирное время и чей долг - сохранить мир, доставшийся столь дорогой ценой. Мы никогда не должны забывать погибших и тех, кто всем смертям назло остался в живых.
Сегодня наша задача-сохранение памяти о Великой Отечественной войне, осмысление её уроков, воспитание у молодежи уважительного отношения к старшему поколению.
Подвиг нашего народа вечно будет служить примером самоотверженности и гордости.
Искренне желаем всем здоровья, мира, добра, достатка и неиссякаемой веры в светлое будущее нашей страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU