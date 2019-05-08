Коллектив ООО «Березка» в лице учредителя Юрия Сергеевича Борисова поздравляет всех со знаменательным и поистине всенародным праздником- Днем Победы!

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-08T09:06:26+03:00

С праздником всех, кто прошел войну, кто знает о ней не понаслышке. Низкий поклон вам!

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С праздником всех, кто родился в мирное время и чей долг - сохранить мир, доставшийся столь дорогой ценой. Мы никогда не должны забывать погибших и тех, кто всем смертям назло остался в живых.

Сегодня наша задача-сохранение памяти о Великой Отечественной войне, осмысление её уроков, воспитание у молодежи уважительного отношения к старшему поколению.

Подвиг нашего народа вечно будет служить примером самоотверженности и гордости.

Искренне желаем всем здоровья, мира, добра, достатка и неиссякаемой веры в светлое будущее нашей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU