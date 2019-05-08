2019-05-08T09:04:53+03:00
Общество

Поздравление председателя Курской областной Думы Н. И. Жеребилова с Днем Победы

Уважаемые жители Курской области! Дорогие наши ветераны!
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Примите от Курской областной Думы самые теплые и искренние поздравления с Днем Великой Победы!

9 Мая – воистину святой праздник для каждой российской семьи. Он символизирует несгибаемое мужество нашего народа, его героизм и беззаветную преданность Родине в борьбе с фашизмом.

В те далекие годы все страны Европы встречали советских солдат как освободителей. Для нас они останутся спасителями мира всегда. Мы с болью и гордостью помним о них - всех, кто на полях сражений, в партизанских отрядах и в тылу отдавал силы и жизни борьбе с врагом, приближая Великую Победу. Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны!

Искренне желаю всем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и добра!

ИСТОЧНИК KP.RU

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